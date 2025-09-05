Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में 6 सितंबर को 5 ज़िलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें कहां-कहां होगी झमाझम?

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस वक्त दक्षिणी राजस्थान पर मानसून का तंत्र बेहद सक्रिय है। 6 सितंबर और 7 सितंबर की सुबह तक इन इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश होती रहेगी।

जयपुर

Nakul Devarshi

Sep 05, 2025

राजस्थान में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है और हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार, 6 सितंबर को प्रदेश के 5 ज़िलों को ‘रेड अलर्ट’ श्रेणी में रखा है।

Published on:

05 Sept 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 6 सितंबर को 5 ज़िलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें कहां-कहां होगी झमाझम?

