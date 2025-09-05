राजस्थान में 6 सितंबर को 5 ज़िलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें कहां-कहां होगी झमाझम?

राजस्थान में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है और हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार, 6 सितंबर को प्रदेश के 5 ज़िलों को ‘रेड अलर्ट’ श्रेणी में रखा है।