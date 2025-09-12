Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

बीकानेर हाईकोर्ट बेंच बयान पर बवाल, जयपुर की सड़कों पर उतरे 40 हज़ार वकील, देखें वीडियो

Rajasthan Lawyers Strike : वकीलों के बहिष्कार का असर अदालतों में साफ नजर आया। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी, वहीं आरोपियों की पेशी और गवाहों के बयान भी अटक गए। कई प्री-ट्रायल केसों की सुनवाई टल गई।

जयपुर

Savita Vyas

Sep 12, 2025

जयपुर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित किए जाने संबंधी बयान का प्रदेशभर में विरोध शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर और जोधपुर में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया। इसके चलते राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और हजारों मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। जयपुर हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में करीब 40 हजार वकीलों ने कार्य से दूरी बनाकर विरोध जताया। जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य ने कहा कि अधिवक्ता पूरी तरह एकजुट हैं और बीकानेर में बेंच खोलने की कवायद को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Published on:

12 Sept 2025 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / बीकानेर हाईकोर्ट बेंच बयान पर बवाल, जयपुर की सड़कों पर उतरे 40 हज़ार वकील, देखें वीडियो

