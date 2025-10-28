Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan में जल के राख हुई UP की बस, 2 मजदूरों की मौत

मजदूरों से भरी बस टोड़ी स्थित ईंट भट्टे की ओर जा रही थी, तभी बस का ऊपरी हिस्सा खेत से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की तारों को छू गया।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 28, 2025

Jaipur से सटे शाहपुरा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोड़ी गांव में आज एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया

28 Oct 2025 03:22 pm

Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan में जल के राख हुई UP की बस, 2 मजदूरों की मौत

