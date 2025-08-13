13 अगस्त 2025,

Rajasthan में पहली बार ये क्या करने जा रही है Indian Army?

पहली बार सेना, अपनी परेड को आर्मी क्षेत्र से बाहर निकालकर आम जनता के सामने पेश करेगी

जयपुर

Nakul Devarshi

Aug 13, 2025

भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को सम्मान देने वाला आर्मी डे परेड इस बार इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार सेना, अपनी परेड को आर्मी क्षेत्र से बाहर निकालकर आम जनता के सामने पेश करेगी — और यह ऐतिहासिक आयोजन होगा 15 जनवरी को, राजस्थान की राजधानी जयपुर में।

Published on:

13 Aug 2025 10:46 am

Rajasthan में पहली बार ये क्या करने जा रही है Indian Army?

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर

जयपुर

जयपुर

जयपुर

