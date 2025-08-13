Rajasthan में पहली बार ये क्या करने जा रही है Indian Army?

भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान को सम्मान देने वाला आर्मी डे परेड इस बार इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार सेना, अपनी परेड को आर्मी क्षेत्र से बाहर निकालकर आम जनता के सामने पेश करेगी — और यह ऐतिहासिक आयोजन होगा 15 जनवरी को, राजस्थान की राजधानी जयपुर में।
