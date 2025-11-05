Video: गाय को बचाने के प्रयास में बाइक रपटने से 2 घायल, जोधपुर रैफर

लाठी थानाक्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास बुधवार शाम गाय को बचाने के प्रयास में एक बाइक रपट गई। जिससे उस पर सवार दो जने घायल हो गए। एक बाइक पर सवार मोहम्मद आसिफ (31) पुत्र जमील अहमद व मोहम्मद अहमद जाफरी (25) पुत्र मोहम्मद इरफान जाफरी जैसलमेर से पोकरण की तरफ जा रहे थे। बुधवार की शाम सोढ़ाकोर गांव के पास सड़क पार कर रही एक गाय को बचाने के प्रयास में बाइक अचानक रपट गई। जिससे दोनों जने गिरकर घायल हो गए। पास ही वाहनों की जांच कर रहे इंटरसैप्टर प्रभारी भागीरथ विश्नोई, रामस्वरूप शर्मा व किशनलाल एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोयबखां घायलों को लाठी के राजकीय अस्पताल लेकर आए। यहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया।