Video: डरा धमकाकर फिरौती मांगने व हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी गिरफ्तार

डरा-धमकाकर फिरौती मांगने और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पन्नासर गांव से पकड़ा। घटना 7अक्टूबर की है। सुरेंद्रसिंह पुत्र बीहारीसिंह राजपूत निवासी मां वैष्णो नगर जयपुर हाल जैसलमेर ने रिपोर्ट दी थी कि वह अविनाश सिन्हा और चालक सुरेंद्रसिंह के साथ नया गुडी सांकड़ा साइट पर जा रहा था। हनुमान चौराहा से इंदिरा कॉलोनी बीएसएफ कैंप के सामने पहुंचे तो पीछे से आई सफेद कैंपर ने उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोक लिया। वाहन में सवार चार-पांच व्यक्ति हाथों में लोहे के सरिए लेकर उतरे और गाड़ी पर हमला कर दिया। हमलावरों में महेंद्रसिंह गुडड़ी, योगेंद्रसिंह बडोड़ा गांव और मृगेन्द्रसिंह बेरिसियाला शामिल थे। उन्होंने कंपनी में काम नहीं देने और पैसे की मांग पूरी नहीं करने पर हमला किया। पीड़ित को हाथ, कान और पीठ पर चोटें आईं। ड्राइवर और अविनाश सिन्हा ने बीच-बचाव किया, तब आरोपी मौके से भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर एएसपी कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की देखरेख में थानाधिकारी प्रेमदान के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी पूनमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपूत निवासी पन्नासर थाना भणियाणा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।