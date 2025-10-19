Video: दीपों से दमकी सरहद, जवानों का उत्सव

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दीपोत्सव… जब मरुस्थल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा बल के जवानों ने घर से दूर घर जैसा माहौल बनाया। सरहद की निगरानी में तैनात सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा प्रहरियों ने दीपोत्सव का आगाज हर्ष और गौरव के साथ किया। सीमा चौकियों पर दीपों की पंक्तियों से सरहद जगमगा उठी। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर ड्यूटी निभा रहे जवानों ने मोमबत्तियों और दीयों से चौकियों को सजा दिया। जहां अंधेरा व सन्नाटा पसरा था, वहीं भारतीय सीमा पर प्रकाश और उल्लास का रंग बिखरा। महिला जवानों ने रंगोलियां बनाई, जिन पर दीपों की ज्योति ने जीवन का उत्सव रचा। फुलझड़ियों और अनारों की चमक के बीच सुरक्षा प्रहरियों ने एक-दूसरे को मिठाई बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल … की स्वर-लहरियों के साथ वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा।
