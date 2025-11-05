Video: गुरु के दरबार में टेका मत्था, की खुशहाली की अरदास

जैसलमेर के वायुसेना मार्ग स्थित गुरुद्वारे में बुधवार को गुरु नानक जयंती उल्लास से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने गुरु के दरबार में मत्था टेककर देश की खुशहाली की अरदास की। दिन की शुरूआत से शाम तक श्रद्धालुओं की आवक जारी रहने से गुरुद्वारे में चहल-पहल रही। स्थानीय निवासियों के अलावा आर्मी, वायुसेना, सीसुब व ग्रेफ के भी लोग गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु नानकदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा साध संगत की ओर से गुरु नानक जयंती कार्यक्रमों क तहत 7 नवंबर को सुबह 10 बजे से अखंड पाठ का आयोजन होगा। इसी क्रम में 8 नवंबर को अरदास व 9 नवंबर को अखंड पाठ प्रकाश होगा।