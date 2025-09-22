Video: शारदीय नवरात्र के पहले दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, लगी लंबी कतारें

शारदीय नवरात्र के पहले दिन लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा रामदेव समाधि के प्रवेश द्वार से लेकर पेडीवाल धर्मशाला के बीच लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं ने शांति पूर्वक बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जोधपुर जिले ओसियां, तिवरी, मथानिया, लोहावट, शेरगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, सिणधरी आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रामदेवरा पहुंचे। देश भर से आए भक्तों ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कि और पूजा-अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की।
