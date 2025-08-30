Video: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची मोहनगढ

मोहनगढ कस्बे में इन दिनों अतिविशिष्ट मेहमानों की आवाजाही बनी हुई है। शनिवार की दोपहर दो बजे के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मोहनगढ पहुंचे, वहीं अपराह्न चार बजे के बाद राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मोहनगढ पहुंची। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए मोहनगढ पहुंची। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोना राम चौधरी के आवास पहुंची, जहां पर कर्नल चौधरी की तस्वीर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कर्नल चौधरी के पुत्र डॉ. रमन चौधरी व अन्य परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। कर्नल चौधरी की पत्नी विमला चौधरी से भेंट कर सांत्वना दी। इस दौरान जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य विक्रम सिंह नाचना, आईदान सिंह भाटी, चांदन मण्डल अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह हमीरा, मोहनगढ मंण्डल अध्यक्ष जोगराज सिंह राजपुरोहित, सुल्ताना मण्डल अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, नरेन्द्र व्यास सहित अन्य मौजूद रहे।
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़