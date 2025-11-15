Video: डेजर्ट वॉरियर्स प्रोमो रन में उमड़ा जोश, मैराथन को मिला समर्थन

डेजर्ट वॉरियर्स – बीएसएफ मैराथन से पहले आयोजित प्रोमो रन में जैसलमेर ने अद्भुत उत्साह दिखाया। आयोजन को लेकर शहर के युवा, धावक और खेल प्रेमी सुबह पूनम स्टेडियम में इकट्ठा हुए। प्रोमो रन का उद्देश्य 21 दिसम्बर को होने वाली मैराथन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, युवाओं में ऊर्जा जगाना और फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना रहा। रन की शुरुआत पूनम स्टेडियम से हुई। प्रतिभागियों में बीएसएफ अधिकारी, जवान, विद्यार्थी और कई सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल रहे। धावकों ने शहर की प्रमुख सड़कों पर दौड़ कर थार मरुस्थल की कठोरता, जज्बे और साहस का परिचय दिया।

बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि आगामी डेजर्ट वॉरियर्स – बीएसएफ मैराथन राजस्थान ही नहीं, देश भर के धावकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। मैराथन 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी श्रेणी में आयोजित होगी, जिसमें देश-विदेश से प्रतिभागी शामिल होंगे। जैसलमेर की रेत, वातावरण और चुनौतीपूर्ण ट्रैक इस मैराथन को विशेष पहचान देंगे।