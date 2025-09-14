Video: सम मार्ग के विस्तारीकरण से सैलानियों को मिलेगी सुविधा और सुरक्षा

स्वर्णनगरी के लगभग सभी प्रमुख चौराहों की किस्मत बदल रही है। पर्यटन सीजन से ठीक पहले शहर में इन चौराहों के नवनिर्माण का कार्य तेज गति से करवाया जा रहा है। इन चौराहों के सौन्दर्यकरण से संबंधित क्षेत्र की सुंदरता में इजाफा होने की उम्मीद है। आने वाले कुछ दिनों में हजारों की तादाद में देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन इस सीमांत शहर में होगा। उनके सामने शहर की छवि को चमकाने में नगरपरिषद के साथ नगर विकास न्यास अपनी भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले गड़ीसर चौराहा से जोधपुर व बाड़मेर जाने वाले मार्गों से ठीक पहले खम्मा घणी नाम से सर्किल का निर्माण करवाया जा चुका है। उसके थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दो अन्य सर्किलों को नए अंदाज में तैयार करवाया जा रहा है। दूसरी ओर पंचायत समिति सम चौराहा व सम मार्ग पर विजय स्तम्भ सर्किल की कायापलट का काम भी प्रगति पर है।