Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: सम मार्ग के विस्तारीकरण से सैलानियों को मिलेगी सुविधा और सुरक्षा

स्वर्णनगरी के लगभग सभी प्रमुख चौराहों की किस्मत बदल रही है। पर्यटन सीजन से ठीक पहले शहर में इन चौराहों के नवनिर्माण का कार्य तेज गति से करवाया जा रहा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 14, 2025

स्वर्णनगरी के लगभग सभी प्रमुख चौराहों की किस्मत बदल रही है। पर्यटन सीजन से ठीक पहले शहर में इन चौराहों के नवनिर्माण का कार्य तेज गति से करवाया जा रहा है। इन चौराहों के सौन्दर्यकरण से संबंधित क्षेत्र की सुंदरता में इजाफा होने की उम्मीद है। आने वाले कुछ दिनों में हजारों की तादाद में देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन इस सीमांत शहर में होगा। उनके सामने शहर की छवि को चमकाने में नगरपरिषद के साथ नगर विकास न्यास अपनी भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले गड़ीसर चौराहा से जोधपुर व बाड़मेर जाने वाले मार्गों से ठीक पहले खम्मा घणी नाम से सर्किल का निर्माण करवाया जा चुका है। उसके थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दो अन्य सर्किलों को नए अंदाज में तैयार करवाया जा रहा है। दूसरी ओर पंचायत समिति सम चौराहा व सम मार्ग पर विजय स्तम्भ सर्किल की कायापलट का काम भी प्रगति पर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जैसलमेर फोर्ट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 09:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: सम मार्ग के विस्तारीकरण से सैलानियों को मिलेगी सुविधा और सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

अलगाव छोड़ साथ रहने को राजी हुए पति-पत्नी: लोक अदालत में 303 प्रकरणों का निस्तारण

जैसलमेर

गर्मी की वापसी: एक सप्ताह में 10 डिग्री चढ़ गया पारा, पसीने फिर लगे छूटने

जैसलमेर

69 वी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता नाचना में शुरूखिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

जैसलमेर

जैसलमेर में छोटे पैकेट से नशे की खतरनाक जड़ें गहरी

जैसलमेर

जैसलमेर में पर्यटक मार्गदर्शक, दुकानदार और कलाकारों की पहचान हिन्दी से

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.