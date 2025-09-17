Video: पिज्जा की दुकान में आग से मची अफरा-तफरी, लाखों का नुकसान

जैसलमेर शहर के ह्रदयस्थल गोपा चौक से लगे क्षेत्र में बुधवार दोपहर बाद करीब 3 बजे एक पिज्जा की दुकान में आग लग जाने से इलाके में अफरा- तफरी मच गई। दुकान से गहरा धुआं बाहर निकलता देख वहां से गुजर रहे महिला-पुरुष तत्काल भागते नजर आए। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की एक छोटी और एक बड़ी गाड़ी ने वहां पहुंच कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक दुकान में रखी मशीनरी सहित फर्नीचर आदि जल कर न्ष्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से दुकान में 10 लाख रुपए तक का नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है। हालांकि दुकान में रखे गैस के सिलेंडर को समय रहते बाहर रख दिए जाने से बड़ा खतरा टल गया। जिस समय शॉर्ट सर्किट हुआ, तब दुकान की ऊपरी मंजिल पर दो युवक मौजूद थे। जो बाद में सकुशल बाहर निकल आए।