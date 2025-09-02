Video: पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट व बायतु विधायक चौधरी पहुंचे मोहनगढ़

मोहनगढ़ कस्बे में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा बायतु विधायक हरीश चौधरी जैसलमेर से सड़क मार्ग से होते हुए 11 बजे मोहनगढ़ पहुंचे। यहां पहुंचकर दोनों नेताओं ने बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद सचिन पायलट और हरीश चौधरी ने कर्नल चौधरी के पुत्र डॉ. रमण चौधरी व बड़े भाई चेतनराम चौधरी सहित अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर क्षेत्र के कई बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। इनमें वर्तमान सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रूपचंद सोनी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कर्नल सोनाराम चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।