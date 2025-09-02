Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Video: पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट व बायतु विधायक चौधरी पहुंचे मोहनगढ़

मोहनगढ़ कस्बे में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा बायतु विधायक हरीश चौधरी जैसलमेर से सड़क मार्ग से होते हुए 11 बजे मोहनगढ़ पहुंचे।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 02, 2025

Published on:

02 Sept 2025 09:14 pm

Video: पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट व बायतु विधायक चौधरी पहुंचे मोहनगढ़

