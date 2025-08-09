9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: रक्षाबंधन पर्व पर नि:शुल्क यात्रा, रोडवेज बसों में महिलाओं की रही भीड़

जैसलमेर जिले के रोडवेज बस स्टैण्डों पर रक्षा बंधन के दिन नजारा आम दिनों की तुलना में अलग ही देखने को मिला।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 09, 2025

जैसलमेर जिले के रोडवेज बस स्टैण्डों पर रक्षा बंधन के दिन नजारा आम दिनों की तुलना में अलग ही देखने को मिला। जैसलमेर व पोकरण क्षेत्रों में रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ रही। रक्षा बंधन पर्व के दिन महिलाओं के लिए नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था के चलते जोधपुर व बाड़मेर जाने वाली बसों में महिलाओं की भीड़ ज्यादा रही। रोडवेज बस स्टैण्ड से रवाना होने वाली बसें महिलाओं व बच्चों से भरी नजर आई। पोकरण व जिले के ग्रामीण क्षेत्राें में भी यही रोडवेज बस स्टैण्ड व रोडवेज बसों में देखने को मिली।

महिलाओं में खुशी व उत्साह

 भाई-बहिन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के मौके पर राज्य सरकार की ओर से रोडवेज बसों में महिलाओं को राजस्थान प्रदेश में नि:शुल्क यात्रा की घोषणा से महिलाओं में खुशी व उत्साह देखने को मिला। कस्बे से जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर की ओर जाने के लिए शनिवार को बस स्टैंड पर सुबह से ही महिलाओं व बच्चों की भीड़ रोडवेज बसों के इंतजार में खड़ी रही। बहिनों को दिए इस सरकारी तोहफे का असर निजी बस व टैक्सी संचालकों पर देखा गया, जिन्हें सवारियों को लेकर खासी मशक्कत करनी पड़ी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Video: रक्षाबंधन पर्व पर नि:शुल्क यात्रा, रोडवेज बसों में महिलाओं की रही भीड़

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

Raksha Bandhan 2025 : राजस्थान में इस जगह 734 वर्षों से कलाइयां हैं सूनी, नहीं मनाते रक्षाबंधन, वजह जानकर कांप जाएंगे

Rakshabandhan do not celebrate 734 years Wrists are empty Rajasthan You tremble after knowing reason
जैसलमेर

जल-सी निर्मल भक्ति से मिलता अकल्पनीय पुण्य बंधन

जैसलमेर

निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास पेट्रोल पम्प पर आग…मचा हडक़म्प !

जैसलमेर

…. तो रक्षा बंधन पर्व पर बहनें कैसे करेगी नि:शुल्क सफर

जैसलमेर

सरहद पर राखी का पर्व : 8 हजार जवानों की कलाइयों पर बंधेगा रक्षासूत्र

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.