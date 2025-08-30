Video: जैसलमेर, पोकरण, रामदेवरा व मोहनगढ़ में तेज बारिश, मौसम हुआ खुशगवार

सरहदी जिले दिन भर की गर्मी व उमस का असर बना रहने के बाद शनिवार रात को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मेघ मेहरबान हुए। जैसलमेर, पोकरण, रामदेवरा व मोहनगढ़ मे रात को जमकर बादल बरसे। स्वर्णनगरी में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहा। उमस व गर्मी ने आमजन को राहत नहीं लेने दी। रात को आसमान बादलों से घिर गया और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के कारण शहर के गोपा चौक, सदर बाजार, गड़ीसर मार्ग, रेलवे स्टेशन मार्ग, हनुमान चौराहा, अमरसागर प्रोल क्षेत्र, गीता आश्रम चौराहा क्षेत्र, कलेक्ट्रेट मार्ग, सम मार्ग व ऑफिसर्स चौराहा के समीप पानी बहने लगा। एकाएक बारिश का दौर शुरू होने से राहगीरों व व वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा और सुरक्षित स्थानों का आश्रय लेना पड़ा। बारिश के सड़कों पर पानी जमा हो गया और घरों में से परनाले बहने लगे। रात तक बारिश का दौर जारी रहा।