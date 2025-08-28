Video: जय बाबा रामदेव सेवा समिति की 28वीं पैदल यात्रा का शुभारंभ

आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब जय बाबा रामदेव सेवा समिति 36 कौम पैदल यात्रा संघ की 28वीं पैदल यात्रा का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। यह यात्रा 28 अगस्त की दोपहर 2 बजे जिला हजुरी समाज सेवा संस्थान के समाज भवन से रवाना हुई। संघ अध्यक्ष मदनसिंह भाटी के नेतृत्व में निकली यात्रा में विभिन्न धर्मों और समुदायों के श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी कर बाबा रामदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। यात्रा का स्वरूप केवल एक पैदल मार्च नहीं रहा, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सामूहिकता का जीवंत प्रमाण बन गया। श्रद्धालु अपने साथ दवाइयां, चादर, टॉर्च, ध्वजा और एड घड़ी लेकर यात्रा पर निकले। पैदल यात्री संघ के स्वयं सेवक जितेन्द्रसिंह सिसोदिया ने कहा कि यात्रा अनुशासन और भक्ति भाव के साथ पूरी की जाएगी। ढोल-नगाड़ों की गूंज और ‘बाबा रामदेव के जयकारों’ से यात्रा मार्ग गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया।