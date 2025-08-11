Video: अपराध गोष्ठी में थाना स्तर पर पुलिस कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्देश

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने जिले के सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया है कि थाना में आने वाले फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार किया किया जाए और उनके परिवादों पर विधिसम्मत कार्रवाई कर उन्हें तत्काल न्याय दिलाएं, जिससे आमजन में पुलिस की सकारात्मक छवि जागृत हो। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभाकक्ष में शिवहरे ने जिले के सभी वृताधिकारियों और थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में एएसपी जैसलमेर कैलाशदान जुगतावत, एएसपी पोकरण प्रवीण कुमार, सीओ जैसलमेर रूपसिंह इन्दा व उपअधीक्षक एससी-एसटी सेल अमरसिंह मीणा सहित जिले के सभी थानाधिकारी उपस्थित रहे। शिवहरे ने थानाधिकारियों से उनके क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली।