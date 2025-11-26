Video: अस्पताल का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त, सुरक्षित उतरवाया

जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित जवाहिर चिकित्सालय का मुख्य द्वार एक ट्रेलर की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि समय रहते हालात को भांप लिया गया और वहां तैनात होमगार्डस ने आवाजाही को रुकवाने के साथ उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया। बाद में क्रेनों की मदद से पत्थर के मुख्य द्वार के क्षतिग्रस्त हिस्सों को सुरक्षित उतार लिया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में सडक़ निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण सामग्री लेकर आए टे्रलर की टक्कर मुख्य द्वार को लग गई। जिससे वह पूरी तरह से हिल गया। उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।