6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: मानसिक रोग कमजोरी नहीं, चिकित्सकीय समस्या..नशामुक्ति का लें संकल्प

कर्पूरचंद कुलिश की जन्म शताब्दी समारोह शृंखला के अंतर्गत शुक्रवार को सरहदी जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्ति विषय पर जागरुकता सेमिनार का आयोजन किया गया।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 06, 2026

कर्पूरचंद कुलिश की जन्म शताब्दी समारोह शृंखला के अंतर्गत शुक्रवार को सरहदी जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्ति विषय पर जागरुकता सेमिनार का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सशक्त करने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और नशामुक्ति का संकल्प दिलाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता राजकीय जिला चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ एवं नशामुक्ति के जिला नॉडल अधिकारी डॉ.जितेन्द्र नरानिया ने मानसिक रोग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चिकित्सकीय समस्या है। जिसका समय पर उपचार संभव है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, नींद की समस्या या व्यवहार में बदलाव होने पर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और बिना किसी झिझक व गलत धारणाओं में नहीं रहकर उपचार लेना चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं के दौरान तनाव व अवसाद नहीं लेने की बात कही और सकारात्मक सोच के साथ उच्च शिक्षा अर्जित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं में मानसिक समस्या, डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इसका उपचार संभव है। जिसे छिपाने की बजाय खुलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। समय पर सही परामर्श, परिवार का सहयोग व सकारात्मक सोच से नशे की लत को बिना भय व भ्रांति के छोड़ा जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 09:15 pm

Published on:

06 Feb 2026 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: मानसिक रोग कमजोरी नहीं, चिकित्सकीय समस्या..नशामुक्ति का लें संकल्प

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

मोहल्ला मीटिंग @ गांधी चौक : आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या से बच्चों व बुजुर्गों में भय का माहौल

जैसलमेर

शादी में गया था परिवार…पीछे चोरों ने चुरा लिए लाखों के गहने व आभूषण

जैसलमेर

दिन में और तपा सूरज, 2 डिग्री बढ़ गया पारा

जैसलमेर

Jaisalmer: जैसलमेर पहुंचा सुपर लग्जरी कारों का काफिला, लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो की कीमत सुनकर उड़े होश, हवा से करती है बातें

Jaisalmer, Jaisalmer News, The Desert Storm Event, The Desert Storm Event in Jaisalmer, The Desert Storm Event in Rajasthan, Lamborghini Revuelto, जैसलमेर, जैसलमेर न्यूज, द डेजर्ट स्ट्रॉम इवेंट, द डेजर्ट स्ट्रॉम इवेंट इन जैसलमेर, द डेजर्ट स्ट्रॉम इवेंट इन राजस्थान, लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो
जैसलमेर

Valentine Day: राजस्थान की हसीन वादियों में मनाएं वैलेंटाइन डे, प्यार के इजहार के लिए बेस्ट हैं ये लोकेशंस

Valentine Day Special
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.