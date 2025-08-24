Video: रामदेवरा में ढाई गुना बढ़ने लगा यात्री भार

साम्प्रदायिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव का भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू हो रहा है। बाबा के जन्मोत्सव के दिन अधिकाधिक लोग बाबा की समाधि के दर्शन करना चाहते हैं, जिससे रामदेवरा में यात्री दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य सड़क मार्ग सहित विभिन्न स्थानों पर लगातार पदयात्रा करते हुए भारी तादाद में लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रेल, बस और अन्य संसाधनों से लोग लगातार रामदेवरा पहुंच रहे हैं। शनिवार के दिन मुख्य सड़क मार्ग पर यात्री दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दिया भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाबता रामदेवरा पहुंच चुका है। उन्होंने अलग-अलग स्थान पर सम्भाल लिया है।