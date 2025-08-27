Video: जैसाण-पोकरण समेत जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा

बारिश का इंतजार कर रहे जैसलमेरवासियों को शाम के समय तेज बूंदाबांदी की शक्ल में बरसात का लुत्फ उठाने का मौका मिला। वहीं पोकरण और मोहनगढ़ सहित कई गांवों में भी बुधवार को वर्षा हुई। मोहनगढ़ में भी 15 मिनट पर बादल बरसे। जैसलमेर में शाम करीब 7.30 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। मेघ गर्जना के साथ तेज गति की मोटी-मोटी बूंदों के बरसने से कुछ ही देर में सडक़ें व गलियां तरबतर हो गई और घरों आदि की छतों पर लगे पाइप व जल निकासी स्थानों से तेज गति से पानी जमीन पर गिरता नजर आया। दिन में तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने बरसात में नहाने का आनंद लिया। हालांकि करीब 20-25 मिनट बाद बारिश का दौर थम गया। उसके बाद भी मेघ गर्जना जारी थी और आकाश में बिजली चमक रही थी। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 37.7 व न्यूनतम 24.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया।