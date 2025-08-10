Video: रामदेवरा मेला: सुरक्षा कड़ी, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

रामदेवरा कस्बे में बाबा रामदेव मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। व्यापारी, प्रशासन और मंदिर समिति, सभी मिलकर मेले को सफल बनाने में जुटे हैं। बाबा रामदेव मेले का आयोजन विधिवत रूप से 25 अगस्त से शुरू होगा। बाबा रामदेव का मेला प्रदेश के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यह मेला बाबा रामदेव की समाधि पर लगता है और लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। यह मेला हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। मेले के एक महीने के अंतराल में रामदेवरा में करीब 30 से 50 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होता है। देश के हर क्षेत्र से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा आते हैं। यहां समाधि समिति ने मंदिर रोड और टीन शेड के नीचे बैरिकेड लगाकर व्यवस्था की है, वहीं विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाकर निगरानी व्यवस्था को चुस्त किया है। उधर, ग्राम पंचायत की ओर से भी सफाई व्यवस्था के लिए कई सफाई कार्मिकों को लगाकर रामदेवरा की विभिन्न जगहों की सफाई युद्ध स्तर करवाई जा रही है। दुकानदारों को बेहतर सफाई व्यवस्था में सहयोग के लिए कहा जा रहा है।