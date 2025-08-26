Video: रामदेवरा: तूफानी हवाओं के साथ बारिश

रामदेवरा गांव में मंगलवार शाम लगातार एक घंटे की चली बारिश ने मेले में जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। तेज बारिश और तेज़ हवाओं के कारण लोगों को परेशानी हुई। कई व्यापारियों को दुकानें बंद करनी पड़ीं। बारिश से रास्ते जलमग्न हो गए, जिससे आवाजाही ठप हो गई और कई लोग बरसात से भीग गए। इस कारण मेले का माहौल खराब हो गया। लोगों को घर वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद शाम पांच बजे शुरू हुई। बारिश दुकानदारों के लिए आफत बन गई । मेला ग्राउंड पर समूचित पानी निकासी नहीं होने से पानी मैदान में फेल गया और अस्थायी दुकानों में घुस गया, जिससे मनिहारी, खिलौने सहित अन्य व्यापारियों का सामान पानी से भींग गया। मानसून बारिश के दौरान मेला ग्राउंड खाली होने से पानी अन्य रास्तों से निकल जाता है, लेकिन मेले के दौरान अस्थाई दुकानें स्थित होने से पानी दुकानों में घुस गया।