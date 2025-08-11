Video: जयकारों से गूंजी रूणिचा नगरी

रामदेवरा कस्बे में बाबा रामदेव की समाधिक के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं के चलते करीब दो किमी लंबी कतार लगी रही। सोमवार को भादवा कृष्ण पक्ष की दूज के चलते रविवार रात से श्रद्धालुओं का भारी संख्या में रामदेवरा आगमन शुरू हो गया। यात्रियों की भारी भीड़ के चलते समाधि समिति ने सुबह चार बजे से रात दो बजे तक दर्शन व्यवस्था की है। कस्बे में सोमवार को देश के कोने-कोने से श्रद्धालु उमड़ पड़े।

पांव रखने की भी जगह नहीं

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए रामदेवरा आए श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए मुख्य बाजार में पैर धरने की जगह नहीं रही। करीब दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रविवार और सोमवार देर शाम को बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर मंगल कामना की, वहीं सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते क्षेत्र में मुख्य मंदिर रोड से लेकर नोखा धर्मशाला तक लंबी कतार लगी रही। लंबी कतारों और विशेष व्यवस्था के बावजूद श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी और उमस में 7 से 8 घंटे बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए लगे।