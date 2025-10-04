Video: लाठी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर से 30 साल पुरानी समस्या हल

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्राम पंचायत लाठी में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान करवाया। शिविर में नायब तहसीलदार माधव सिंह चारण, राजस्व विभाग से आरआई भूराराम, पटवारी धनराज और भंवरसिंह, ग्राम पंचायत लाठी सरपंच महेंद्र चावला, उप सरपंच भारस खान, ग्राम विकास अधिकारी रेणुका गोदारा, वार्ड पंच मजीद खान सहित 16 विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं साझा कीं, जिन्हें नायब तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और तुरंत समाधान किया। राजस्व विभाग ने 30 साल से लंबित खेत की जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने की समस्या मौके पर निस्तारित कर दी, जिससे फरियादी ने राहत की सांस ली और राज्य सरकार एवं शिविर के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पंचायत राज, महिला एवं बाल विकास, खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं और प्रस्तावों को भी दर्ज किया गया।
