OMG! मड़वा पावर प्लांट के पास दिखा तेंदुआ, सुरक्षाकर्मी ने बनाया VIDEO, देखें

CG News: जांजगीर चांपा जिले के मड़वा गांव के पावर प्लांट परिसर में तेंदूआ देखा गया। प्लांट के सुरक्षाकर्मी द्वारा वीडियो बनाया गया। इसके बाद वन विभाग सक्रिय हो गया। दूसरे दिन आसपास तेंदूआ के पदचिन्ह देखे गए। पदचिन्ह के अनुसार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही जिले में पहली बार तेंदुआ के दस्तक से क्षेत्र में दशहत का माहौल है। विभाग ने भी लोगों को रात में घर से बाहर निकलने व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

शहर से सटे मड़वा गांव के पावर प्लांट के सुरक्षाकर्मी द्वारा मड़वा प्लांट परिसर में सोमवार की शाम को दिखे तेंदुआ को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पूरे दिन इसी पर चर्चाएं करते रहे। इसका सुरक्षाकर्मी द्वारा वीडियो बनाकर वन विभाग को अवगत कराया गया। इसके बाद तत्काल एसडीओ एचआर शर्मा सदलबल मौके पर पहुंचे। रात हो जाने से कुछ नहीं कर सके। हालांकि निगरानी रखे हुए थे। दूसरे दिन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे, जहां तेंदूआ के पदचिन्ह मिले। पदचिन्ह के हिसाब से तेंदुआ को पकड़ने सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।