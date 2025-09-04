CG News: मूसलाधार बारिश से छोटे नाले उफान पर, पुल से आवागमन पूरी तरह बंद, देखें Video

CG News: जांजगीर जिले में हो रही बारिश से छोटे नाले उफान पर आ गए है। इससे जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बुधवार की रात से हो रही लगातार बारिश के चलते पामगढ़-चंडीपारा दुपट्टा मोड पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है इससे पुल से आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है। इस मार्ग से आने-जाने वाले वैकल्पिक मार्ग से आवागमन कर रहे हैं।