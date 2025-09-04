Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG News: मूसलाधार बारिश से छोटे नाले उफान पर, पुल से आवागमन पूरी तरह बंद, देखें Video

CG News: जांजगीर जिले में लगातार बारिश से छोटे नाले उफान पर आ गए हैं। पुल के ऊपर से पानी बहने से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है और लोग वैकल्पिक मार्ग से सफर कर रहे हैं।

जांजगीर चंपा

Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2025

CG News: जांजगीर जिले में हो रही बारिश से छोटे नाले उफान पर आ गए है। इससे जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बुधवार की रात से हो रही लगातार बारिश के चलते पामगढ़-चंडीपारा दुपट्टा मोड पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है इससे पुल से आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है। इस मार्ग से आने-जाने वाले वैकल्पिक मार्ग से आवागमन कर रहे हैं।

Updated on:

04 Sept 2025 09:18 am

Published on:

04 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG News: मूसलाधार बारिश से छोटे नाले उफान पर, पुल से आवागमन पूरी तरह बंद, देखें Video

