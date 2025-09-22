Drunk Lady Teacher: नशे में स्कूल पहुंची महिला हेडमास्टर, टेबल पर पैर रखकर सोई… Video वायरल होते ही मचा बवाल

Drunk Lady Teacher: जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में स्थित ग्राम लेवई की प्राथमिक शाला में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी। हेडमास्टर हीरा पोर्ते शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचीं। उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मैडम इतना ज्यादा शराब के नशे में थीं कि वह खाना तक नहीं खा पाईं फिर टेबल पर पैर रखकर सो गईं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को लगा छुट्टी हो गई तो वह घर चले गए लेकिन मैडम शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए टेबर पर पैर रखकर सोती रहीं। बताया जा रहा है कि महिला टीचर की सैलरी एक लाख रुपये के लगभग है। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल पहुंचने के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस सत्र में यह पहला मामला है, जब महिला टीचर शराब के नशे में धुत पाई गई है। महिला हेडमास्टर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
