Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Drunk Lady Teacher: नशे में स्कूल पहुंची महिला हेडमास्टर, टेबल पर पैर रखकर सोई… Video वायरल होते ही मचा बवाल

Drunk Lady Teacher: जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में स्थित ग्राम लेवई की प्राथमिक शाला में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 22, 2025

Drunk Lady Teacher: जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में स्थित ग्राम लेवई की प्राथमिक शाला में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी। हेडमास्टर हीरा पोर्ते शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचीं। उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मैडम इतना ज्यादा शराब के नशे में थीं कि वह खाना तक नहीं खा पाईं फिर टेबल पर पैर रखकर सो गईं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को लगा छुट्टी हो गई तो वह घर चले गए लेकिन मैडम शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए टेबर पर पैर रखकर सोती रहीं। बताया जा रहा है कि महिला टीचर की सैलरी एक लाख रुपये के लगभग है। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल पहुंचने के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस सत्र में यह पहला मामला है, जब महिला टीचर शराब के नशे में धुत पाई गई है। महिला हेडमास्टर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 06:38 pm

Published on:

22 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Videos / Drunk Lady Teacher: नशे में स्कूल पहुंची महिला हेडमास्टर, टेबल पर पैर रखकर सोई… Video वायरल होते ही मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

Pamgarh MLA Viral Audio: भ्रष्ट पामगढ़ विधायक को हटाओ… Bjp कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर जताया आक्रोश, पद से हटाने की मांग

विधायक का कथित ऑडियो वायरल (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Crime News: खौफनाक वारदात! जादू टोना के शक में चाचा की गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी

खौफनाक वारदात (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Pamgarh MLA Viral Audio: रेत माफियाओं से डील के कथित ऑडियो ने मचाई हलचल, विधायक ने थाने में नहीं दी शिकायत… मचा बवाल

विधायक का कथित ऑडियो वायरल (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

रेत घाट लेन-देन के ऑडियो विवाद में कांग्रेस नेता का पलटवार, कहा– मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन…

congress news
जांजगीर चंपा

फर्जी नौकरी, शराबखोरी और छात्रा से छेड़खानी… एक शिक्षक बर्खास्त, 2 पर गिरी निलंबन की गाज

शिक्षा विभाग शर्मसार (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.