Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

3 महीने से अघोषित कटौती, आक्रोशित वार्डवासियों ने किया बिजली दफ्तर का घेराव, देखें VIDEO

Janjgir Champa News: जांजगीर शहर के वार्ड 25 में तीन माह से लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सोमवार रात बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर दिया।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

CG News: जांजगीर शहर के वार्ड 25 में तीन माह से लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सोमवार रात बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर दिया। रात करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में वार्डवासी दफ्तर पहुंचे और बिजली अफसरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना घंटों बिजली गुल रहने से गर्मी और परेशानी बढ़ गई है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घेराव की सूचना (CG News) मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की समझाइश के बाद वार्डवासी शांत हुए और देर रात मामला थमा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / 3 महीने से अघोषित कटौती, आक्रोशित वार्डवासियों ने किया बिजली दफ्तर का घेराव, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

व्यापमं भर्ती परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, बाली पहनने की रहेगी छूट… जानें क्या हुआ बदलाव?

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ( File Photo - Patrika )
जांजगीर चंपा

साइलेंट किलर: होटल के टेबल पर बैठे-बैठे लुढ़क गया युवक, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत… डॉक्टरों ने बताया शॉकिंग कारण

युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

PM Surya Ghar Yojana: इन ​दो जिलों में अब तक 133 घर ही सौर ऊर्जा से हुए रोशन, 900 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग

बिजली के लिए कवायद (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज से भड़का ड्राइवर महासंघ, थाने का घेराव कर की कड़ी कार्रवाई की मांग

महासंघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: मारपीट के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर, रसूखदारों ने दिया था वारदात को अंजाम

फार्म हाउस में चौकीदारी के साथ किया मारपीट (Photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.