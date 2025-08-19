3 महीने से अघोषित कटौती, आक्रोशित वार्डवासियों ने किया बिजली दफ्तर का घेराव, देखें VIDEO

CG News: जांजगीर शहर के वार्ड 25 में तीन माह से लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सोमवार रात बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर दिया। रात करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में वार्डवासी दफ्तर पहुंचे और बिजली अफसरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना घंटों बिजली गुल रहने से गर्मी और परेशानी बढ़ गई है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घेराव की सूचना (CG News) मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की समझाइश के बाद वार्डवासी शांत हुए और देर रात मामला थमा।