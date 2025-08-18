Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल, अघोषित कटौती से बढ़ा जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा…

CG Electricity News: दल्लीराजहरा जिले में डौंडी विकासखंड के ग्राम घोटिया सहित आसपास के दर्जनो गांवों में अघोषित बिजली कटौती बड़ी समस्या बन गई है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल(photo-patrika)
CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल(photo-patrika)

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा जिले में डौंडी विकासखंड के ग्राम घोटिया सहित आसपास के दर्जनो गांवों में अघोषित बिजली कटौती बड़ी समस्या बन गई है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है।

गांव में जहरीले जीव जंतु सबसे अधिक निकलते हैं, उन्हें 24 घंटे जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली कभी भी दिन हो या रात गुल हो जाती है। बिजली बंद करने की सूचना विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। कई बार रतजगा करना पड़ता है। ग्राम से लगे खेत एवं जंगल से जंगली जानवर भी निकलते हैं। बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।

ये भी पढ़ें

Pm Surya Ghar: बिजली के बिल से मिलेगी आजादी, 760 ने कराया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन
रायपुर
Pm Surya Ghar: बिजली के बिल से मिलेगी आजादी, 760 ने कराया ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन

CG Electricity News: सबसे अधिक ये गांव हो रहे प्रभावित

ग्रामीणों के अनुसार डौंडी ब्लॉक के गांव घोटिया, भरीटोला- 36, पचेड़ा, पेंड्री, पटेली, कुंजकन्हार सहित लगभग 12 गांव के लोग बिजली कटौती से अधिक परेशान है।

फाल्ट आने से समस्या

डौंडी जेई विद्युत विभाग विशाल सिंह ने कहा की अत्यधिक बारिश एवं आसमानी बिजली गिरने से 33 केबी लाइन में फाल्ट आने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। फाल्ट ढूंढकर बिजली बहाल करने का पूरा प्रयास किया जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल, अघोषित कटौती से बढ़ा जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.