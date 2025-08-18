CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल, अघोषित कटौती से बढ़ा जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा…

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा जिले में डौंडी विकासखंड के ग्राम घोटिया सहित आसपास के दर्जनो गांवों में अघोषित बिजली कटौती बड़ी समस्या बन गई है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है।
गांव में जहरीले जीव जंतु सबसे अधिक निकलते हैं, उन्हें 24 घंटे जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली कभी भी दिन हो या रात गुल हो जाती है। बिजली बंद करने की सूचना विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। कई बार रतजगा करना पड़ता है। ग्राम से लगे खेत एवं जंगल से जंगली जानवर भी निकलते हैं। बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।
ग्रामीणों के अनुसार डौंडी ब्लॉक के गांव घोटिया, भरीटोला- 36, पचेड़ा, पेंड्री, पटेली, कुंजकन्हार सहित लगभग 12 गांव के लोग बिजली कटौती से अधिक परेशान है।
डौंडी जेई विद्युत विभाग विशाल सिंह ने कहा की अत्यधिक बारिश एवं आसमानी बिजली गिरने से 33 केबी लाइन में फाल्ट आने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। फाल्ट ढूंढकर बिजली बहाल करने का पूरा प्रयास किया जाता है।