CG Electricity News: दिन-रात बिजली गुल, अघोषित कटौती से बढ़ा जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा…

गांव में जहरीले जीव जंतु सबसे अधिक निकलते हैं, उन्हें 24 घंटे जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली कभी भी दिन हो या रात गुल हो जाती है। बिजली बंद करने की सूचना विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है। कई बार रतजगा करना पड़ता है। ग्राम से लगे खेत एवं जंगल से जंगली जानवर भी निकलते हैं। बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है।