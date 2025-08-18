Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे विधायक, राहत के दिए निर्देश

CG News: विधायक बघेल ने प्रभावित परिवारों से भेंट की और उनकी पीड़ा को नजदीक से देखा-सुना। ग्रामीणों की हालत देख वे स्वयं भावुक हो गए।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

ग्रामीणों की तकलीफ जानने पहुंचे विधायक (Photo source- Patrika)
ग्रामीणों की तकलीफ जानने पहुंचे विधायक (Photo source- Patrika)

CG News: बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखेश्वर बघेल ने रविवार को अचानक बकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिदावंड डूरकाठोंगा गांव का दौरा किया। इस क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कई ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

विधायक बघेल ने प्रभावित परिवारों से भेंट की और उनकी पीड़ा को नजदीक से देखा-सुना। ग्रामीणों की हालत देख वे स्वयं भावुक हो गए। ग्रामीणों ने शिकायत की कि 13 अगस्त को हुई इस आपदा के बाद भी अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विधायक बघेल ने तहसीलदार और पटवारी से दूरभाष पर बात की और तत्काल गांव पहुंचने का निर्देश दिए।

CG News: विधायक बघेल ने पांचों प्रभावित परिवारों के घरों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावितों को हरसंभव सहायता, राहत और मुआवजा प्रदान कराया जाएगा। दयमन बघेल पिता चैतन के घर की स्थिति सबसे चिंताजनक रही, जहां बारिश से दीवारें गिर गईं और घर में रखा धान, बिस्तर और अन्य घरेलू सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई।

18 Aug 2025

18 Aug 2025

