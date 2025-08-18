CG News: प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे विधायक, राहत के दिए निर्देश

विधायक बघेल ने प्रभावित परिवारों से भेंट की और उनकी पीड़ा को नजदीक से देखा-सुना। ग्रामीणों की हालत देख वे स्वयं भावुक हो गए। ग्रामीणों ने शिकायत की कि 13 अगस्त को हुई इस आपदा के बाद भी अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विधायक बघेल ने तहसीलदार और पटवारी से दूरभाष पर बात की और तत्काल गांव पहुंचने का निर्देश दिए।