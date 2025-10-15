नशे में जेल पहुंचे पूर्व कैदी ने जेलर के चश्मे को तोड़ा, गुस्साए जेलर ने की पिटाई, वायरल हुआ VIDEO

Viral Video: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां उप जेल के बाहर जेलर और एक पूर्व कैदी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, वीडियो में उप जेल के जेलर सतीश चंद्र भार्गव पूर्व में जेल से रिहा कैदी तीजराम चौहान के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीजराम चौहान नशे की हालत में उप जेल पहुंचा था और वह जेल में अपने साथी से मिलने की जिद कर रहा था। जब जेलर ने उसे मिलने की अनुमति नहीं दी, तो तीजराम ने बत्तमीजी की और इस दौरान जेलर का चश्मा भी तोड़ दिया।

इस पर गुस्साए जेलर ने तीजराम चौहान की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जेलर के अलावा तीन से चार अन्य लोग भी मारपीट में शामिल हैं।