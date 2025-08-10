जशपुर में CM विष्णु देव साय ने ग्रामीण बैंक की 3 नई शाखाओं का किया उद्घाटन, देखें वीडियो…

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की तीन नई शाखाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से किसानों, महिलाओं और युवाओं को वित्तीय लेन-देन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और बैंक अधिकारियों को पारदर्शिता एवं त्वरित सेवा का आग्रह किया।