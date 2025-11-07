CG News: हाथियों का आतंक जारी! अंतिम संस्कार में भी मचाई भगदड़, देखें Video

CG News: कुनकुरी के गढ़ाकटा शमशान घाट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब तीन हाथियों का झुंड अचानक वहां पहुंच गया। उस समय 60 वर्षीय जूनस बड़ा का अंतिम संस्कार चल रहा था, जिन्हें एक दिन पहले ही हाथियों ने कुचलकर मार डाला था। हाथियों के हमले में लोगों में भगदड़ मच गई और करीब 15 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना मिलते ही रेंजर सुरेंद्र होता की टीम मौके पर पहुंची और पटाखे व मशालों की मदद से हाथियों को जंगल की ओर भगाया। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से रात में घर से बाहर न निकलने की अपील की है।