सूटकेस मर्डर केस में बड़ा खुलासा! पुलिस के हत्थे चढ़ी हत्यारिन पत्नी, देखें Video

Suitcase Murder Case: जशपुर जिले में 9 नवंबर को सूटकेस में मिले शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाली मृतक की पत्नी आखिकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामला 9 नवंबर को दुलदुला क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर का है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला ने अपने पति की किसी विवाद के चलते हत्या कर दी और वारदात को छिपाने के लिए शव को सूटकेस में बंद कर घर में ही रख दिया। जब शव से बदबू आने लगी, तब आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
