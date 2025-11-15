Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan में अब Jodhpur Barmer National Highway पर बड़ा सड़क हादसा, दम्पति की मौत

अचानक तेज़ रफ्तार में आई एक रोडवेज बस ने संतुलन खो दिया और सड़क किनारे खड़े दंपति को बेरहमी से कुचल दिया।

Google source verification

जोधपुर

image

Nakul Devarshi

Nov 15, 2025

हादसा जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर धवा गांव के पास तब हुआ जब एक तेज़ रफ्तार रोडवेज बस अचानक से बेकाबू हो गई, और उसने सड़क किनारे खड़े एक दंपत्ति को चपेट में लेते हुए उन्हें रौंद दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Videos / Rajasthan में अब Jodhpur Barmer National Highway पर बड़ा सड़क हादसा, दम्पति की मौत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Murder: जल्लाद बनीं 4 मौसियां, 22 दिन के भांजे को पटक-पटक कर मार डाला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Murder of nephew in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur Accident: रोडवेज बस के बाद जोधपुर में डंपर का कहर, 2 को कुचला, 1 दिन में 3 हादसे, 7 की मौत

dumper accident in Jodhpur
जोधपुर

Rajasthan: बिहार में प्रचंड जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अंता उपचुनाव में मिली करारी हार पर कह दी ऐसी बात

Gajendra Singh Shekhawat
जोधपुर

Jodhpur Accident: जोधपुर में काल बनी रोडवेज बस, पति-पत्नी को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

Jodhpur Accident
जोधपुर

Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा

Jodhpur Newborn dies under suspicious circumstances suspicion of murder family in turmoil
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.