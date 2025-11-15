Rajasthan में अब Jodhpur Barmer National Highway पर बड़ा सड़क हादसा, दम्पति की मौत

ताजा खबरें
जोधपुर
•
Nakul Devarshi
Nov 15, 2025
हादसा जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर धवा गांव के पास तब हुआ जब एक तेज़ रफ्तार रोडवेज बस अचानक से बेकाबू हो गई, और उसने सड़क किनारे खड़े एक दंपत्ति को चपेट में लेते हुए उन्हें रौंद दिया।
Published on:
15 Nov 2025 10:36 pm
Rajasthan Murder: जल्लाद बनीं 4 मौसियां, 22 दिन के भांजे को पटक-पटक कर मार डाला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Jodhpur Accident: रोडवेज बस के बाद जोधपुर में डंपर का कहर, 2 को कुचला, 1 दिन में 3 हादसे, 7 की मौत
Rajasthan: बिहार में प्रचंड जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अंता उपचुनाव में मिली करारी हार पर कह दी ऐसी बात
Jodhpur Accident: जोधपुर में काल बनी रोडवेज बस, पति-पत्नी को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत
Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा
