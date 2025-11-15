Rajasthan में अब Jodhpur Barmer National Highway पर बड़ा सड़क हादसा, दम्पति की मौत

हादसा जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर धवा गांव के पास तब हुआ जब एक तेज़ रफ्तार रोडवेज बस अचानक से बेकाबू हो गई, और उसने सड़क किनारे खड़े एक दंपत्ति को चपेट में लेते हुए उन्हें रौंद दिया।