दो कारों की जोरदार भिड़ंत से 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, CCTV में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना

Road Accident: छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में 24 नवंबर की देर रात हुए सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। सिटी सेंटर और ज्ञानी चौक के बीच मुख्य मार्ग पर रात करीब 11:30 बजे दो कारें आमने-सामने टकरा गईं। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में सवार कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि एक कार रॉन्ग साइड से धीरे-धीरे सड़क पर आ रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों कारों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चार व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जप्त कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर आगे की जांच जारी है।