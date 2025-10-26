Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

हथियार डालने पहुंचे 70 नक्सली, पुलिस और प्रशासन ने किया स्वागत, देखें Video

Naxal News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की सक्रिय कार्रवाई के चलते नक्सली बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रविवार को कांकेर और नारायणपुर जिलों में यह प्रक्रिया सबसे अधिक देखने को मिली।

Google source verification

कांकेर

image

Khyati Parihar

Oct 26, 2025

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की सक्रिय कार्रवाई के चलते नक्सली बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रविवार को कांकेर और नारायणपुर जिलों में यह प्रक्रिया सबसे अधिक देखने को मिली। अधिकारियों के अनुसार, कांकेर में 50 और नारायणपुर में 20 से अधिक नक्सलियों ने हथियार और अन्य सामग्री के साथ सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर किया।

पुलिस और प्रशासन ने सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। उन्हें पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें कानून के अनुसार उचित सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य न केवल नक्सलियों को सामान्य जीवन की ओर लौटाना है, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को भी मजबूत करना है।

कांकेर जिले में कामतेड़ा कैंप में लगभग 60 नक्सली आत्मसमर्पण करने पहुंचे, जिनमें बटालियन कमांडर स्तर के नक्सली भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन नक्सलियों को आगे की प्रक्रिया के लिए जगदलपुर ले जाया जाएगा। वहीं, बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में माड़ डिविजन के 100 से अधिक नक्सली अपने लीडर भूपति के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में स्थानीय स्तर से लेकर कमांडर स्तर तक के सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारी बता रहे हैं कि यह कदम न केवल नक्सली गतिविधियों में कमी लाएगा, बल्कि क्षेत्र में विकास और प्रशासनिक कामकाज को भी सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Videos / हथियार डालने पहुंचे 70 नक्सली, पुलिस और प्रशासन ने किया स्वागत, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

CG News: थाने में मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन को दी गई अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन

आदिवासी समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)
कांकेर

मंदिर खोलने को लेकर विवाद! युवक ने फेंका खौलता तेल, मां-बेटा झुलसे

युवक ने फेंका खौलता हुआ तेल (Photo source- Patrika)
कांकेर

Kanker News: नक्सल संगठन को तगड़ा झटका, सीसी मेंबर रामधेर ने 50 नक्सलियों के साथ किया सरेंडर! 39 हथियार बरामद

Naxal
कांकेर

खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण! सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन जारी

खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण (Photo source- Patrika)
कांकेर

Huge Road Accident: सड़क पर फिर बिखरा खून, कांकेर में दो बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, परिजनों में छाया मातम

Road Accident
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.