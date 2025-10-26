हथियार डालने पहुंचे 70 नक्सली, पुलिस और प्रशासन ने किया स्वागत, देखें Video

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की सक्रिय कार्रवाई के चलते नक्सली बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रविवार को कांकेर और नारायणपुर जिलों में यह प्रक्रिया सबसे अधिक देखने को मिली। अधिकारियों के अनुसार, कांकेर में 50 और नारायणपुर में 20 से अधिक नक्सलियों ने हथियार और अन्य सामग्री के साथ सुरक्षा बलों के समक्ष सरेंडर किया।
पुलिस और प्रशासन ने सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। उन्हें पुनर्वास कार्यक्रमों में शामिल करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें कानून के अनुसार उचित सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य न केवल नक्सलियों को सामान्य जीवन की ओर लौटाना है, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को भी मजबूत करना है।
कांकेर जिले में कामतेड़ा कैंप में लगभग 60 नक्सली आत्मसमर्पण करने पहुंचे, जिनमें बटालियन कमांडर स्तर के नक्सली भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन नक्सलियों को आगे की प्रक्रिया के लिए जगदलपुर ले जाया जाएगा। वहीं, बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में माड़ डिविजन के 100 से अधिक नक्सली अपने लीडर भूपति के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं।
सरेंडर करने वाले नक्सलियों में स्थानीय स्तर से लेकर कमांडर स्तर तक के सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारी बता रहे हैं कि यह कदम न केवल नक्सली गतिविधियों में कमी लाएगा, बल्कि क्षेत्र में विकास और प्रशासनिक कामकाज को भी सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा।
