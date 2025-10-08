Patrika LogoSwitch to English

‘सैयारा’ की दीवानगी में होश खो बैठे कपल, स्कूटी में रोमांस करते Video viral

CG Couple Romance Video: ‘सैयारा’ फिल्म का खुमार युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। स्कूटी पर रोमांस करते कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। देखें पूरा मामला!

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 08, 2025

CG Couple Romance Video: छत्तीसगढ़ में फिल्म ‘सैयारा’ का असर युवाओं पर अभी भी देखने को मिल रहा है। दुर्ग और भिलाई के बाद अब कांकेर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कपल स्कूटी पर रोमांस करता नजर आ रहा है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, सड़क पर चल रही एक कार में सवार व्यक्ति ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई यूजर्स ने इसे “पब्लिक में अशोभनीय हरकत” बताते हुए नाराजगी जताई है, वहीं कुछ लोगों ने इस पर मीम्स और मज़ाक भी बनाए हैं।

Published on:

08 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Videos / ‘सैयारा’ की दीवानगी में होश खो बैठे कपल, स्कूटी में रोमांस करते Video viral

