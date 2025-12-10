CG News: गांव में घुसा भालू… आधी रात विचरण करते आए नजर, देखें Video

CG News: कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम जामगांव में बीते कई दिनों से भालू की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। भालू के बार-बार गांव की सीमा में घुसने से लोग दहशत में हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा भालू को सुरक्षित पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के साथ-साथ बेहोश कर जंगल में सुरक्षित छोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को जागरूक भी कर रही है। उन्हें भालू के संभावित हमले से बचने, अकेले बाहर न निकलने, रात के समय सतर्क रहने और भालू के पास न जाने जैसी जरूरी सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। भालू को जल्द से जल्द सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा गया है कि वे अफवाहों से बचें और विभागीय टीम के निर्देशों का पालन करें। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि भयमुक्त माहौल के लिए स्थायी और प्रभावी इंतजाम किए जाएं। वन विभाग ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।