कांकेर

CG News: युवक ने भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, सोशल मीडिया पर Video viral

CG News: कांकेर जिले से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। एक युवक ने भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अपनी और जानवर की जान खतरे में डाल दी। यह शर्मनाक हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाता नजर आ रहा है। यह हरकत न केवल युवक की जान को खतरे में डाल रही है बल्कि जंगली जानवर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

मामला जिले के नारा गांव का है और वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भालू इंसानों पर हमला कर सकता है और कोल्ड ड्रिंक पीने से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ की शर्मनाक मिसाल है।

Updated on:

12 Sept 2025 02:49 pm

Published on:

12 Sept 2025 02:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Videos / CG News: युवक ने भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, सोशल मीडिया पर Video viral

