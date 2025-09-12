CG News: युवक ने भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, सोशल मीडिया पर Video viral

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाता नजर आ रहा है। यह हरकत न केवल युवक की जान को खतरे में डाल रही है बल्कि जंगली जानवर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
मामला जिले के नारा गांव का है और वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भालू इंसानों पर हमला कर सकता है और कोल्ड ड्रिंक पीने से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ की शर्मनाक मिसाल है।
कांकेर
छत्तीसगढ़
