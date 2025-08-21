Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

LIVE VIDEO: दीवार से लगाई छलांग, एक झपट्टा और दबोच लिया गला… घर में घुसकर तेंदुए ने कुत्ते को बनाया अपना शिकार

LIVE VIDEO: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की आमद से लोगों में दहशत है। बीजेपी पार्षद के बाद अब किसान के घर घुसकर तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया है।

कांकेर

Khyati Parihar

Aug 21, 2025

LIVE VIDEO: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की आमद से लोगों में दहशत है। बीजेपी पार्षद के बाद अब किसान के घर घुसकर तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया है। इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि देर रात तेंदुआ घर में घुसा। वहां सो रहे कुत्ते पर हमला कर दिया। तेंदुए ने डॉग का गला दबोच लिया। इस दौरान कुत्ता छटपटाता रहा। तेंदुए ने तब तक गला नहीं छोड़ा, जब तक कुत्ते ने दम नहीं तोड़ दिया। इस घटना के बाद अब वन विभाग की टीम तेंदुए की निगरानी में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ कई दिनों में घूम रहा है जिस कारण से ग्रामीण लोग दहशत में हैं।

यह घटना ग्राम बाबू सालेटोला की है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की रात किसान धर्मेश साहू (34) के घर की दीवार फांदकर तेंदुआ घर में घुसा था। उसने पालतू डॉग को अपना निवाला बनाया। इसके बाद उसे मुंह में दबाकर वापस दीवार फांदकर भाग निकला।

Published on:

21 Aug 2025 09:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / LIVE VIDEO: दीवार से लगाई छलांग, एक झपट्टा और दबोच लिया गला… घर में घुसकर तेंदुए ने कुत्ते को बनाया अपना शिकार

