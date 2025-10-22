तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तीन बार पलटी, चमत्कारिक रूप से बची युवक की जान, VIDEO देखकर आप भी रह जाएंगे दंग

LIVE VIDEO Of Road Accident: कांकेर जिले के गोविंदपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तीन बार पलट गई। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे चल रहा युवक बाल-बाल बचता नजर आ रहा है। हादसे में कार सवार एक युवक सुरक्षित रहा, जबकि दो को मामूली चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार सड़क किनारे तीन बार पलटी मारते हुए रुक गई। हादसे में कार सवार एक युवक की जान तो बच गई, लेकिन दो अन्य को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़