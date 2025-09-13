नक्सली नागेश का 14 फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त, बीएसएफ जवानों की ने की कार्रवाई, देखें Video

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीएसएफ की 47वीं बटालियन ने 14 फीट ऊंचे नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि गश्त के दौरान यह स्मारक नक्सली नागेश का मिला, जिसे मौके पर ही तोड़ गिराया गया।

सुरक्षा बलों के अनुसार, इस कार्रवाई से नक्सलियों के प्रचार तंत्र को झटका लगेगा। नक्सली अपने नेताओं के स्मारक बनाकर क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। स्मारक को हटाने से संदेश गया है कि अब सुरक्षा बल इन क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में हैं। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के बीच जवानों ने बालेर नदी पार कर इस अभियान को अंजाम दिया। नक्सली स्मारक बट्टेकल और परलमस्पि के घने जंगल में स्थित था। यह कार्रवाई प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई।