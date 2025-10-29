Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

कांकेर में जेल प्रहरियों की गुंडागर्दी: ढाबा संचालक और कर्मचारियों को जमकर पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात

Crime News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पांच जेल प्रहरियों की गुंडागर्दी सामने आई है। इन प्रहरियों ने एक ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी।

Google source verification

कांकेर

image

Khyati Parihar

Oct 29, 2025

Crime News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पांच जेल प्रहरियों की गुंडागर्दी सामने आई है। इन प्रहरियों ने एक ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-30 पर स्थित राजवीर ढाबे का है।

जानकारी के अनुसार, जेल प्रहरियों ने ढाबा संचालक मनोज ठाकुर और उसके कर्मचारियों से मामूली बात पर विवाद कर लिया। बताया गया कि चप्पल नहीं उतारने को लेकर कहासुनी हुई थी। ढाबे के कर्मचारी ने जेल प्रहरी से विनम्रता से कहा कि काउंटर पर बैठने से पहले चप्पल उतार लें। इस पर प्रहरी भड़क गया और कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पांचों प्रहरियों ने मिलकर ढाबा संचालक और कर्मचारी को जमीन पर पटककर लात-घूंसे से पिटाई की।

यह घटना 21 और 22 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Videos / कांकेर में जेल प्रहरियों की गुंडागर्दी: ढाबा संचालक और कर्मचारियों को जमकर पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

CG News: बीमार घोड़े को सड़क पर तड़पता छोड़ गया मालिक, ढाबा संचालक ने दिखाई इंसानियत

बीमार घोड़े का इलाज (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: थाने में मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन को दी गई अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन

आदिवासी समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)
कांकेर

मंदिर खोलने को लेकर विवाद! युवक ने फेंका खौलता तेल, मां-बेटा झुलसे

युवक ने फेंका खौलता हुआ तेल (Photo source- Patrika)
कांकेर

Kanker News: नक्सल संगठन को तगड़ा झटका, सीसी मेंबर रामधेर ने 50 नक्सलियों के साथ किया सरेंडर! 39 हथियार बरामद

Naxal
कांकेर

खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण! सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन जारी

खदान प्रबंधन पर भड़के ग्रामीण (Photo source- Patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.