कांकेर में जेल प्रहरियों की गुंडागर्दी: ढाबा संचालक और कर्मचारियों को जमकर पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात

Crime News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पांच जेल प्रहरियों की गुंडागर्दी सामने आई है। इन प्रहरियों ने एक ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-30 पर स्थित राजवीर ढाबे का है।

जानकारी के अनुसार, जेल प्रहरियों ने ढाबा संचालक मनोज ठाकुर और उसके कर्मचारियों से मामूली बात पर विवाद कर लिया। बताया गया कि चप्पल नहीं उतारने को लेकर कहासुनी हुई थी। ढाबे के कर्मचारी ने जेल प्रहरी से विनम्रता से कहा कि काउंटर पर बैठने से पहले चप्पल उतार लें। इस पर प्रहरी भड़क गया और कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पांचों प्रहरियों ने मिलकर ढाबा संचालक और कर्मचारी को जमीन पर पटककर लात-घूंसे से पिटाई की।

यह घटना 21 और 22 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।