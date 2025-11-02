Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

Video: इस गांव में दिनदहाड़े गांव में घुसा भालू, मची अफरा-तफरी, वन विभाग अलर्ट

Video: दिनदहाड़े सड़कों पर भालू को घूमते देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भालू गलियों और सड़कों पर इधर-उधर घूमता दिखाई दे रहा है।

कांकेर

image

Khyati Parihar

Nov 02, 2025

Video: कांकेर जिले के कोकपुर गांव में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक भालू आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। दिनदहाड़े सड़कों पर भालू को घूमते देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भालू गलियों और सड़कों पर इधर-उधर घूमता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल टीम आसपास के जंगलों और खेतों में भालू की मौजूदगी का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि भालू के पास जाने या उसे उकसाने की कोशिश न करें, और किसी भी तरह की गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।

Video: इस गांव में दिनदहाड़े गांव में घुसा भालू, मची अफरा-तफरी, वन विभाग अलर्ट

