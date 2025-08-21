दंतेवाड़ा-नारायणपुर में 29 माओवादी आत्मसमर्पण, उपमुख्यमंत्री बोले- पुनर्वास नीति का असर.. VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की दंतेवाड़ा में 21 और नारायणपुर में आठ वांछित माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। यह छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का असर है। लोग बस्तर में शांति चाहते हैं। वे विकास की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं।
कवर्धा
छत्तीसगढ़
