कवर्धा

दंतेवाड़ा-नारायणपुर में 29 माओवादी आत्मसमर्पण, उपमुख्यमंत्री बोले- पुनर्वास नीति का असर.. VIDEO

CG News: कवर्धा जिले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की दंतेवाड़ा में 21 और नारायणपुर में आठ वांछित माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया।

कवर्धा

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की दंतेवाड़ा में 21 और नारायणपुर में आठ वांछित माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। यह छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का असर है। लोग बस्तर में शांति चाहते हैं। वे विकास की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं।

Published on:

21 Aug 2025 05:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / दंतेवाड़ा-नारायणपुर में 29 माओवादी आत्मसमर्पण, उपमुख्यमंत्री बोले- पुनर्वास नीति का असर.. VIDEO

