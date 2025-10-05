Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

कवर्धा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, देखें Video

Fire News: कवर्धा जिले की एक पाईप फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया।

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

Fire News: कवर्धा जिले की एक पाइप फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। स्थानीय अधिकारियों और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग बेकाबू होने के कारण फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में भी फैल रही है।

दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए कई टैंकर और अतिरिक्त कर्मियों की मदद ली है। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 02:50 pm

Published on:

05 Oct 2025 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Videos / कवर्धा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… गार्डवॉल से टकराई तेज रफ्तार कार, दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 3 घायल

कवर्धा

Huge Road Accident: मऊ से राजिम जा रही कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट, दो लोगों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर

कार का हुआ भीषण एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

1751 से प्रारम्भ हुई कवर्धा रियासत की दशहरा परंपरा, आज भी राजपरिवार निभा रहा है विरासत, जानें इतिहास व महत्व

कवर्धा में शाही दशहरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम
कवर्धा

CG Crime News: शादीशुदा होने के बाद भी आरक्षक ने की शादी, फिर बलात्कार कर… गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग

गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.