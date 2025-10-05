कवर्धा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, देखें Video

Fire News: कवर्धा जिले की एक पाइप फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। स्थानीय अधिकारियों और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग बेकाबू होने के कारण फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में भी फैल रही है।
दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए कई टैंकर और अतिरिक्त कर्मियों की मदद ली है। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
Chhattisgarh