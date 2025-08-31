CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! ट्रक से 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त, देखें Video

CG News: कवर्धा थाना चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आईशार ट्रक क्रमांक PB 02 EJ 3009 के गोपनीय चेम्बर से लगभग 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है।

पुलिस ने ट्रक में सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान इस प्रकार है- ईश्वर सिंह पिता हजारीलाल सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम जाखोदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर (हरियाणा)। रामु सिंह परमार पिता रामकुमार परमार, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम दौपुरा, तहसील बसेरी, जिला धौलपुर (राजस्थान)।

CG News: जांच में सामने आया कि तस्करों ने ट्रक में एक विशेष गुप्त चेम्बर बनाया था, जिसमें गांजा छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। लेकिन सतर्क पुलिस की टीम ने चालाकी से की जा रही इस तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बरामद गांजा और ट्रक को जब्त कर आगे की विवेचना जारी है।