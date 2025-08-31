Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! ट्रक से 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त, देखें Video

CG News: कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आईशार ट्रक के गुप्त चेम्बर से 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया। हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले दो तस्कर गिरफ्तार।

कवर्धा

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

CG News: कवर्धा थाना चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आईशार ट्रक क्रमांक PB 02 EJ 3009 के गोपनीय चेम्बर से लगभग 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है।

पुलिस ने ट्रक में सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान इस प्रकार है- ईश्वर सिंह पिता हजारीलाल सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम जाखोदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर (हरियाणा)। रामु सिंह परमार पिता रामकुमार परमार, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम दौपुरा, तहसील बसेरी, जिला धौलपुर (राजस्थान)।

CG News: जांच में सामने आया कि तस्करों ने ट्रक में एक विशेष गुप्त चेम्बर बनाया था, जिसमें गांजा छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। लेकिन सतर्क पुलिस की टीम ने चालाकी से की जा रही इस तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बरामद गांजा और ट्रक को जब्त कर आगे की विवेचना जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 12:19 pm

Published on:

31 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! ट्रक से 2 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

CG School News: स्कूलों में 434 व्याख्याता पद रिक्त, कमी से नाराज़ छात्रों ने किया चक्काजाम

CG School News: स्कूलों में 434 व्याख्याता पद रिक्त, कमी से नाराज़ छात्रों ने किया चक्काजाम(photo-patrika)
कवर्धा

भूपेंद्र गढ़े होंगे शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार से सम्मानित, 3 लाख की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी…

भूपेंद्र गढ़े होंगे शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार से सम्मानित, 3 लाख की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी...(photo-patrika)
कवर्धा

CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त…

CG Liquor Seized: कवर्धा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त...(photo-patrika)
कवर्धा

CG News: छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी सौगात! चिल्फी बॉर्डर से जबलपुर तक 4 लेन सड़क को मिली मंजूरी

छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी सौगात (Photo source- Patrika)
कवर्धा

CG News: करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत, आरोप में खेत मालिक को किया गिरफ्तार

कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.